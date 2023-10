Reprodução Deltan Dallagnol no Partido Novo

O deputado federal cassado Deltan Dallagnol afirmou que deve ganhar salário de R$ 41 mil para ser embaixador do Partido Novo. O valor é o mesmo de quando ele atuava como parlamentar.

"Eu vou ser remunerado pelo partido. Sempre fui remunerado por verba pública, como procuradora da República e como deputado federal. A questão não é se vou ser remunerado por verba pública, e sim se vai ser feito um serviço com honestidade, com integridade e com um serviço pelo Brasil", disse o ex-deputado em entrevista ao Papo Antagonista na terça-feira (3).

Deltan e a esposa, Fernanda Dallagnol, se filiaram ao Novo no último sábado (30). Ela deve concorrer à prefeitura de Curitiba pela legenda nas eleições de 2024.





Cassação

Dallagnol foi cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 16 de maio . O tribunal entendeu que houve irregularidade por parte dele ao solicitar exoneração do cargo de procurador quando era investigado por infrações disciplinares no Conselho Nacional do Ministério Público.

Uma ação apresentada pela Coligação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV) e pelo PMN questionou o registro de Deltan para concorrer como deputado. Para os partidos, ao tentar deixar o cargo antes do resultado dos procedimentos, ele quis burlar a Lei de Inelegibilidade e a Lei da Ficha Limpa.

A filiação de Deltan Dallagnol ao Novo causa estranheza, visto que o estatuto do partido aprovado em 2018 proíbe a filiação de membros com ficha suja ou que não possam exercer plenamente seus direitos políticos.