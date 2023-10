Foto: Reprodução Justiça de São Paulo negou a indenização de R$ 100 mil pedida pela emissora

A ex-deputada federal Joice Hasselmann comemorou nas redes sociais a vitória contra a rádio Jovem Pan . “Jovem Pan deu com os ‘burros n’água’ no processo que movia contra mim”, disse em vídeo.

Em 2022, a emissora processou a ex parlamentar por danos morais. Após ela ter afirmado, em entrevista, que a rádio era aliada do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo defesa da Jovem Pan, o discurso de Joice era falso e agressivo. Para eles a então candidata tencionava “criar escândalos para se promover em sua vida pública”.





PERDEU, Jovem Pan!

Jovem Pan deu com os “burros n’água” no processo que movia contra mim!

O motivo do processo: ficaram ofendidinhos pq chamei a rádio bolsonarista de 100% bolsonarista.

Pois é.

A emissora BOLSONARISTA perdeu e vai ter que pagar os meus advogados. #jovempan … pic.twitter.com/59HzT2UTo9 — Joice Hasselmann (@joicehasselmann) October 3, 2023





















A Justiça de São Paulo negou a indenização de R$ 100 mil pedida pela emissora. A juíza Juliana Koga Guimarães rejeitou o argumento, alegando que Joice não ultrapassou o limite da liberdade de expressão, tampouco destoou do “embate político ao qual estavam inseridos os envolvidos", definiu sentença.



De acordo com a decisão judicial , a rádio terá que arcar com os honorários advogados da ex- deputada . A emissora pode recorrer da decisão.