Foto: reprodução internet Moradores relatam que houve confronto

Nesta segunda-feira (2), o Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar RJ começou uma busca na Vila Kennedy, para localizar os sequestradores da deputada estadual Lúcia Helena Pinto de Barros, conhecida como Lucinha (PSD-RJ.

A operação iniciou aproximadamente às 5h. De acordo com a assessoria da Polícia Militar, o Bope também pretende "impedir a movimentação de criminosos e coibir roubo de carros e cargas", na região.

Segundo moradores houve confronto com troca de tiros. Comércios da comunidade ficaram fechados durante a manhã. A Secretaria Municipal de Educação suspendeu aulas em 11 escolas e creches.













O caso aconteceu no último domingo (01). A parlamentar foi abordada por homens armados em Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro , no momento que desmontava uma festa em um sítio. Em seguida os sequestradores a obrigaram a dirigir um carro oficial da Assembleia Legislativa do RJ (Alerj) até a favela Vila Kennedy , localizada em Bangu, também Zona Oeste.