Reprodução Deltan Dallagnol se filiou ao partido Novo, junto à sua esposa Fernanda

O ex-procurador da Lava Jato ex-deputado federal Deltan Dallagnol anunciou neste sábado, por meio das redes sociais, sua filiação ao partido Novo.

“Deltan Dallagnol é Novo. E o Novo tem coragem para enfrentar os donos do poder”, diz a postagem feita pela legenda e compartilhada por Deltan.

Além de Deltan, a esposa do ex-procurador, Fernanda Dallagnol, também se filiou à sigla. Fernanda é uma das possíveis candidatas à prefeitura de Curitiba nas eleições do ano que vem, caso Deltan seja impedido de disputar o pleito.

Deltan teve seu registro de candidatura cassado em maio deste ano, pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o que levou à perda do cargo na Câmara dos Deputados.7

De acordo com o entendimento do TSE, a candidatura do ex-procurador fraudou a Lei da Ficha Limpa, já que Dallagnol deixou a carreira de procurador tendo procedimentos administrativos em aberto contra ele.