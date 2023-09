redacao@odia.com.br (IG) A deputada Gleisi Hoffmann é presidente nacional do Partido dos Trabalhadores





Na quinta-feira (28), a deputada e presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffman, foi internada no hospital DF Star, em Brasília, para investigar uma obstrução coronária. A assessoria informou que apesar da internação, a presidente do PT está bem e não apresenta sintomas relacionados à obstrução da artéria.

Detectado num exame de rotina, o problema que Gleisi apresenta afeta artérias responsáveis por levar o sangue que nutre o coração. Agora a deputada passará por exames mais detalhados para determinar qual é a gravidade de seu quadro e as opções de tratamento.

Doença arterial coronariana (DAC)

A doença arterial coronariana (DAC) é o resultado da obstrução das artérias coronárias que irrigam o músculo do coração por placas de gordura que se depositam em seu interior, num processo chamado aterosclerose. A doença pode causar isquemia miocárdica (má irrigação do músculo cardíaco).

Dor ou desconforto no peito é uma das manifestações mais importantes da doença cardíaca, mas é importante frisar que essa sensação também pode indicar outros problemas de saúde, não necessariamente cardíacos. A prevenção da Doença arterial coronariana se dá por meio de uma vida saudável que controle os fatores de risco.

Os pacientes devem regular o peso corporal, aderir a uma dieta saudável que controle a ingestão de gordura e prática de exercícios com acompanhamento médico e de um profissional de Educação Física.

Em caso de dúvidas ou qualquer sintoma estranho, procure sempre um(a) médico(a) para o melhor diagnóstico e tratamento.





Polêmica recente



Há poucos dias Gleisi se envolveu numa polêmica após atacar a Justiça Eleitoral enquanto criticava a aplicação de "penas inexequíveis, que não são pedagógicas e inviabilizam os partidos", por meio da "visão subjetiva da equipe técnica do tribunal".

Ela afirmou ainda que "Não pode haver uma Justiça Eleitoral. Isto já é um absurdo e custa três vezes mais do que o financiamento de campanha". A fala de Gleisi trouxe uma série de críticas e denúncias contra a presidente do PT.