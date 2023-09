Reprodução/ONU - 19.09.2023 Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky

A Ucrânia fechou um acordo com os Estados Unidos para produzir armas no país, anunciou neste sábado (30) o chefe de gabinete e braço direito do presidente Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak.

A produção conjunta de armamentos teria sido acordada entre Washington e Kiev durante a última visita do mandatário ucraniano aos EUA.

"A produção própria de defesa é um passo importante para a vitória. Em um futuro próximo, especialistas de ambos os lados começarão a se reunir para definir um roteiro para a cooperação", afirmou Yermak.

Zelensky, que participou de uma conferência internacional, mencionou ter selado um acordo com Biden para o estabelecimento de um "novo ecossistema industrial que fortalecerá tanto a Ucrânia como todos os parceiros".

O objetivo de Kiev é reduzir a dependência externa no fornecimento de armas para conseguir repelir a invasão russa.