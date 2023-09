Presidencia Ucrania - 20.02.2023 Joe Biden e Volodymyr Zelensky

O Departamento de Estado americano anunciou nesta quinta-feira (21) um novo pacote de armas à Ucrânia no valor de US$ 325 milhões (R$ 1,6 bi).

"A resiliência, a coragem e a determinação da Ucrânia inspiraram o mundo e galvanizaram os esforços americanos e globais para ajudá-la a se defender e garantir o próprio futuro", disse, em nota, o secretário de Estado, Antony Blinken.

O pacote inclui "novos sistemas de defesa anti-aérea, munições de artilharia, sistemas anti-tanque e munições cluster, para melhorar significativamente a capacidade da Ucrânia de continuar sua contraofensiva".

O anúncio veio após o encontro do presidente americano, Joe Biden , com o ucraniano, Volodymyr Zelensky , à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas.

Para Biden, Putin "subestimou o povo ucraniano ao invadir a Ucrânia": "Errou e continuou errando. A Ucrânia está intacta, indomada e não derrotada", declarou.

Ele também disse contar com o ok do Congresso à ajuda para Kiev: "Não há alternativa ao voto favorável do Congresso sobre o envio de ajuda à Ucrânia".