Rovena Rosa/Agência Brasil - 19/09/2023 Pessoas tomam sol no Parque Augusta - Prefeito Bruno Covas, em Bela Vista (SP)

Embora diversos estados já estejam com alerta para altas temperaturas ao longo desta semana, o pico de calor ainda vai ser registrado nos próximos dias. Segundo meteorologistas da Climatempo, o pico de calor intenso é esperado para este fim de semana, coincidindo com o início da primavera, que se dá neste sábado (23), às 3h50, pelo horário de Brasília.

Esta onda de calor é considerada de forte intensidade e alguns estados estão, inclusive, registrando alerta vermelho (grande perigo) para altas temperaturas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na tarde dessa quinta-feira (21), os indicatores apontavam ao menos oito estados sob alerta de calor. São eles: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Tocantins e Pará. O aviso é válido até o próximo sábado, às 18h.

De acordo com a Climatempo, quando comparada com ondas de calor anteriores, esta pode ser considerada uma das mais intensas vividas recentemente no Brasil. Até agora, a mais forte foi durante a primavera de 2020.

Em quais regiões os termômetros passarão dos 40ºC

Mato Grosso

Goiás

Mato Grosso do Sul.

Interior do Maranhão

Interior do Piauí

Oeste da Bahia

Oeste de Minas Gerais

Oeste e norte do estado de São Paulo;

Norte Noroeste do Paraná

Até quando vai essa onda de calor?



Esta onda de calor, que teve início no último domingo (17), deve se prolongar até a primeira semana da primavera com esta intensidade. Conforme o instituto, no entanto, algumas regiões ainda podem continuar convivendo com o calor extremo até quase o fim de setembro, como quem mora em certas áreas no interior do Brasil, em parte do Centro-Oeste, Norte e Nordeste.

A Climatempo alerta que nem todas as regiões brasileiras vão sofrer com o efeito das altas temperaturas durante todo o período, ela tende a durar mais tempo nos estados do Centro-Oeste e no Distrito Federal, na parte oeste e noroeste de Minas Gerais, no Tocantins, na parte sul e leste do Pará, em áreas do interior do Maranhão, do Piauí e da Bahia.

Capitais podem bater recordes

Além de São Paulo, como já mostrado pelo iG , a maioria das capitais das regiões Sudeste e Centro-Oeste, e as dos estados do Paraná, Tocantins e Piauí também podem bater novos recordes de calor ainda no primeiro fim de semana após o início da primavera.

A previsão é que as mais quentes sejam Cuiabá (MT) — com previsão de máximas de 43ºC —, Rio de Janeiro (RJ)— com máxima de 41ºC — e Palmas (TO)— com máxima de 40ºC.

A cidade de São Paulo, porém, pode registrar a maior temperatura em 80 anos da série histórica de medição do Inmet.