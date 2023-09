Ricardo Stuckert Lula cumprimentando Zelensky





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, na tarde desta quarta-feira (20). O primeiro encontro presencial entre os dois líderes durou pouco mais de uma hora.

Nas redes sociais, o chefe do Executivo brasileiro afirmou que conseguiu ter um bom diálogo com Zelensky e que os dois países irão manter contato.

“Hoje me reuni em Nova York com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Tivemos uma boa conversa sobre a importância dos caminhos para construção da paz e de mantermos sempre o diálogo aberto entre nossos países”, escreveu Lula.

Já Zelensky chamou o encontro de "importante", "construtiva" e "honesta". A publicação foi feita nas redes sociais.



"Reunião importante com Lula. Após a nossa discussão honesta e construtiva, instruímos as nossas equipas diplomáticas a trabalhar nos próximos passos nas nossas relações bilaterais e nos esforços de paz. O representante brasileiro continuará participando das reuniões da Fórmula da Paz", escreveu.



O presidente brasileiro e Zelensky se reuniram presencialmente pela primeira vez após meses de opiniões divergentes sobre a Guerra na Ucrânia. A dupla viajou aos Estados Unidos para discursar na terça (19) na Assembleia Geral da ONU.



Antes do encontro, Lula afirmou que foi o presidente ucraniano que pediu a reunião bilateral. O petista, que também conversou com Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, deixou claro que escutaria os argumentos do líder da Ucrânia.



O ministro das relações exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, relatou que o bate-papo foi "caloroso e honesto" e que cada país colocou sua posição sobre o conflito no leste europeu.



O relacionamento anterior entre Lula e Zelensky teve seus desafios, com declarações polêmicas do presidente ucraniano sobre o chefe do Executivo brasileiro e o presidente russo, Vladimir Putin.

O Brasil é um dos países, assim como a Índia e a China, que adotaram publicamente a neutralidade em relação ao conflito entre Ucrânia e Rússia.





Lula falou da Guerra na Ucrânia em discurso na ONU

Lula discursou na abertura da Assembleia Geral da ONU e mencionou a Guerra na Ucrânia. O presidente brasileiro destacou o conflito no leste europeu como um exemplo da incapacidade da Organização das Nações Unidas em garantir a paz. Ele também expressou descontentamento com as sanções impostas à Rússia e pediu aos líderes mundiais que busquem soluções pacíficas para o confronto.