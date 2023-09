Fernando Frazão/Agência Brasil - 03/03/2022 Vários estados estão enfrentando um forte calor





Uma intensa onda de calor atingiu o Brasil nesta semana, trazendo altas temperaturas e preocupações com a saúde pública. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de "grande perigo" devido às condições climáticas extremas que afetam diversas regiões do país.

A onda de calor teve início na segunda-feira (18) e deve alcançar sua máxima no fim de semana, continuando a afetar áreas do interior nas semanas seguintes. As temperaturas têm subido consideravelmente, com previsões de que, em algumas regiões, possam alcançar até 43°C.

O alerta emitido pelo Inmet foi classificado na categoria "vermelho", o que indica riscos significativos para a integridade física e até mesmo fazer com que pessoas morram. Antes disso, estava em vigor um aviso de nível laranja, que também apontava perigos relacionados às altas temperaturas.

O "alerta vermelho" destaca a importância de que a população tome medidas de precaução para evitar problemas de saúde decorrentes do calor excessivo. É recomendado que as pessoas evitem exposição prolongada ao sol durante os horários de pico de calor, mantenham-se hidratadas, usem roupas leves e protejam-se do sol com o uso de protetor solar e chapéus.

Os serviços de saúde também estão em alerta, preparando-se para atender casos de insolação, desidratação e outros problemas relacionados ao calor. Idosos, crianças e pessoas com condições de saúde pré-existentes são particularmente vulneráveis durante períodos de calor intenso e devem receber atenção especial.

A temperatura subiu em todo país por conta do El Niño, que está muito mais forte neste ano. A crise do clima, causada pela emissão de gases de efeito estufa, também é um dos responsáveis pelas mudanças radicais do clima.





Confira os estados que entraram em alerta vermelho:

Sudeste

· Minas Gerais

· Rio de Janeiro

· São Paulo

Sul

· Paraná

Centro-Oeste

· Mato Grosso

· Goiás

· Mato Grosso do Sul

Norte

· Pará

· Tocantins