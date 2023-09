Reprodução Lula tem boa relação com Putin





O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, anunciou nesta quarta-feira (20) que o canal de comunicação entre o Brasil e a Rússia está aberto, aumentando as expectativas sobre a possibilidade de um encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente russo, Vladimir Putin.

O pronunciamento de Vieira ocorreu após o encontro de Lula com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em Nova York.

“Olha, o presidente Lula já se encontrou inúmeras vezes, no passado, com o presidente Putin. Se houver a condição, se houver essa possibilidade, eu não tenho dúvida que se encontrarão”, afirmou o ministro.

O encontro entre Lula e Zelensky marcou um importante passo nas relações bilaterais entre o Brasil e a Ucrânia, especialmente em relação às discussões sobre a situação na Ucrânia, que tem sido um tema de destaque na política internacional devido ao conflito com a Rússia.

Agora, com o canal de comunicação entre o Brasil e a Rússia aberto, especula-se sobre a possibilidade de um encontro entre os presidentes Lula e Putin. Essa reunião, caso ocorra, terá como uma das discussões a crise na Ucrânia.

"A Rússia tem todo o diálogo também aberto com o Brasil. O presidente Lula já falou, que eu saiba, também com o presidente Putin. Eu tenho contato com o ministro Sergey Lavrov, inclusive já o recebi no Brasil. E ainda vou me encontrar com ele aqui também", explicou.

"Portanto, nós mantemos, o Brasil dialoga com todos. Nós mantemos canais abertos com todos os países e estamos dispostos e prontos a ouvir todos os lados e, nesse caso específico, os dois lados para ver onde se pode encontrar um ponto em comum que permita que se comece a conversar sobre paz", completou.

No entanto, ainda não há confirmação oficial sobre a realização de um encontro entre Lula e Putin.





A reunião entre Lula e Zelensky

Nas redes sociais, Lula afirmou que conseguiu ter um bom diálogo com Zelensky e que os dois países irão manter contato.



“Hoje me reuni em Nova York com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Tivemos uma boa conversa sobre a importância dos caminhos para construção da paz e de mantermos sempre o diálogo aberto entre nossos países”, escreveu Lula.

Já Zelensky chamou o encontro de "importante", "construtiva" e "honesta". A publicação foi feita nas redes sociais.

"Reunião importante com Lula. Após a nossa discussão honesta e construtiva, instruímos as nossas equipas diplomáticas a trabalhar nos próximos passos nas nossas relações bilaterais e nos esforços de paz. O representante brasileiro continuará participando das reuniões da Fórmula da Paz", escreveu.

O presidente brasileiro e Zelensky se reuniram presencialmente pela primeira vez após meses de opiniões divergentes sobre a Guerra na Ucrânia. A dupla viajou aos Estados Unidos para discursar na terça (19) na Assembleia Geral da ONU.

O ministro das relações exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, relatou que o bate-papo foi "caloroso e honesto" e que cada país colocou sua posição sobre o conflito no leste europeu.