Tânia Rêgo/Agência Brasil Ex-presidente Jair Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve ter alta ainda nesta semana, segundo o assessor Fabio Wajngarten. O ex-mandatário passou por duas cirurgias na manhã de terça-feira (12) no hospital Vila Nova Star, em São Paulo.

O ex-chefe do Executivo realizou uma operação de correção de hérnia de hiato, para diminuir o refluxo gástrico, e outra para corrigir o desvio de septo.

Os procedimentos foram realizados no Hospital Vila Nova Star, na Zona Sul de São Paulo e não tiveram intercorrências, segundo o boletim médico. Ele é acompanhado pelo gastroenterologista Antonio Luiz Macedo e pelo otorrinolaringologista Sérgio Salomão Abdala Carui.

Sobre a recuperação do ex-presidente, o assessor diz que "está transcorrendo tudo normal".

Em agosto, Bolsonaro submeteu-se a exames preparatórios para realizar as cirurgias. Desde que levou uma facada na barriga em setembro de 2018, Bolsonaro já passou por quatro procedimentos no trato digestivo, além de operações para a retirada de um cálculo na bexiga e uma vasectomia.

Após a alta, Bolsonaro deve pernoitar no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo, a convite do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).