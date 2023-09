José Cruz/Agência Brasil Jair Bolsonaro (PL) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), visitou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Hospital Vila Nova Star, na zona sul da capital, na manhã desta quarta-feira (13). Bolsonaro está internado após passar por duas cirurgias nessa terça (12).

Tarcísio chegou por volta das 9 horas da manhã, acompanhado do advogado e ex-chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom), Fabio Wajngarten. Depois que receber alta, Bolsonaro e a ex-primeira-dama, Michelle, devem pernoitar no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo, a convite de Tarcísio.





De acordo com o boletim médico divulgado pelo hospital, Jair Bolsonaro fez uma endoscopia digestiva alta para tratar o refluxo por meio de uma técnica chamada TIF (Procedimento Transoral de Fundoplicatura). Depois, foi realizada uma cirurgia de septo, para melhorar a respiração do ex-presidente.

Essa é a quinta vez que Bolsonaro é submetido a procedimentos cirúrgicos no sistema digestivo, após o ataque a faca que sofreu em Juiz de Fora (MG), em setembro de 2018. O autor do crime, Adélio Bispo de Oliveira, está numa penitenciária de segurança máxima em Mato Grosso do Sul.