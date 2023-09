Reprodução Jean Wyllys ao lado de Janja e Lula





A primeira-dama Janja demonstrou descontentamento com os recentes ataques de militantes petistas contra o ex-deputado Jean Wyllys. Essa insatisfação surge em meio a debates acalorados nas redes sociais.

Na avaliação de Janja, o comportamento de parte dos apoiadores do governo se assemelha ao "bolsonarismo" e não condiz com as posições e defesas do atual chefe do Executivo federal, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A primeira-dama manifestou sua preocupação com as críticas feitas por Jean Wyllys ao ministro da Secretaria de Comunicação (Secom), Paulo Pimenta, considerando-as contundentes. Ela elogiou a postura de Pimenta por não entrar em confrontos nas redes sociais.

Contudo, Janja expressou seu descontentamento com militantes que têm atacado Wyllys na internet, considerando essa abordagem prejudicial à unidade do governo. Ela solicitou que membros da Secom evitem se envolver em confrontos públicos e defendeu uma articulação para não transformar o ex-deputado federal em um inimigo do governo.

É importante lembrar que Janja foi uma grande defensora da integração de Jean ao governo. O ex-deputado chegou a ser convidado por Lula para ocupar a secretaria responsável pela comunicação do governo nas redes sociais. No entanto, essa nomeação enfrentou resistência por parte de Pimenta, servidores da Secom e algumas lideranças de partidos aliados do governo.





Wyllys acusou Paulo Pimenta de usar a estrutura do ministério da Secom para atacá-lo por meio da mídia. Essa reação do ex-deputado gerou desconforto entre alguns petistas, que saíram em defesa do ministro e o acusaram de adotar uma postura semelhante à dos bolsonaristas ao atacar o governo.

Agora, Janja trabalha para amenizar as tensões e buscar uma reconciliação entre Jean Wyllys e alguns militantes petistas, visando à harmonia dentro do governo.