Reprodução Ministros de Lula se reuniram para debater sobre o RS





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira (8) que determinou que os seus ministros estejam disponíveis para auxiliar o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB-RS).

“Como disse ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, orientei o governo a estar de prontidão. Prontamente, o Geraldo Alckmin e os ministros e ministras do nosso governo formaram um comitê permanente de apoio ao Rio Grande do Sul”, comentou o chefe do Executivo.

“Estamos atuando em todas as frentes. Maquinário, tratores, distribuição de 20 mil cesta de alimentos e kits de saúde para cerca de 15 mil pessoas estão sendo disponibilizados. Além disso, o valor de R$ 800 por pessoa será disponibilizado as prefeituras para remediar os danos causados pelas fortes chuvas”, acrescentou.

O Rio Grande do Sul enfrenta nesta semana uma situação de grande preocupação após a passagem de um ciclone extratropical que deixou um rastro de destruição em várias regiões do estado. Os números atualizados divulgados pelas autoridades estaduais indicam que o número de desaparecidos aumentou consideravelmente, passando de 25 para 46, enquanto o número de mortes permanece em 41.

As inundações causadas pelo ciclone afetaram severamente a vida de mais de 10 mil pessoas, que estão desalojadas, e o número total de pessoas afetadas ultrapassa 135 mil. Até o momento, as operações de resgate conseguiram retirar 3.130 pessoas de áreas de risco.

A tragédia causada pelo ciclone se espalhou por 85 municípios do estado, afetando um grande número de gaúchos. Atualmente, 3.046 pessoas estão desabrigadas e 7.781 desalojadas, enquanto 73 pessoas ficaram feridas devido às condições climáticas adversas.

Diante da magnitude da situação, o governo estadual decretou estado de calamidade pública nos municípios afetados. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, visitou Muçum, que foi considerada a cidade mais afetada pelo ciclone, para avaliar de perto a situação e coordenar os esforços de ajuda às vítimas.





Governo federal no Rio Grande do Sul

Além de ajuda financeira, o governo federal também será representado por Geraldo Alckmin (PSB), vice-presidente da República. Ele viajará ao Rio Grande do Sul no domingo (10).

Alckmin é o presidente em exercício, porque Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está na Índia para participar da cúpula do G20.