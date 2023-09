Valter Campanato/Agência Brasil - 20/07/2023 Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias e o Presidente Lula





Durante um anúncio de obras no Piauí, nesta quinta-feira (31) o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) elogiou o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias (PT-PI), em meio a discussões sobre a possível redução da pasta na reforma ministerial em curso. A ocasião também marcou o lançamento do programa "Brasil Sem Fome", uma iniciativa do MDS.

Wellington, ex-governador e de origem indígena, foi elogiado por Lula, que o chamou de "esperto". O evento ocorreu no estado de Dias, e Lula escolheu lançar o programa no Piauí como um gesto de apoio ao ministro, que enfrenta pressões relacionadas à reforma ministerial.

“É o índio mais esperto do Brasil. E ele é tão esperto que ele conseguiu encontrar um cara mais esperto do que ele ainda, pense num cara esperto”, brincou o petista. Vale destacar que o termo ‘índio’ é visto como pejorativo e movimentos sociais cobram que a sociedade use a palavra indígena para os povos originários.

Um dos pontos em debate é a possibilidade de dividir o Ministério do Desenvolvimento Social em duas pastas distintas. Uma seria voltada para questões relacionadas ao Bolsa Família e ao combate à fome, sob a liderança de Wellington Dias. A outra pasta se concentraria em programas de assistência social e seria liderada por André Fufuca (PP-MA).





A decisão de Lula em elogiar e apoiar publicamente Wellington Dias ganha destaque diante do contexto de reforma ministerial e das especulações sobre possíveis mudanças na pasta. O presidente demonstra seu respaldo ao ministro ao escolher lançar o "Brasil Sem Fome" em sua região de atuação política.