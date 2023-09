Marcelo Camargo/Agência Brasil - 08.01.2023 8 de janeiro





Um levantamento realizado pelo Comando do Exército identificou que pelo menos 11 réus no Supremo Tribunal Federal por atos ocorridos em 8 de janeiro possuíam registro de CACs (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador).

Em resposta, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, ordenou a suspensão imediata dos documentos de porte de armas e registros que autorizassem atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça por parte dos réus acusados de invadir e destruir as sedes dos Três Poderes. O Exército recebeu instruções para que os comandos militares suspendam os registros conforme a decisão da Corte.

Dentre os registros encontrados estava o da empresária Rosimeire Morandi, que foi presa no Palácio do Planalto, e Fernando Placido Feitosa, de 27 anos, que esteve no acampamento em frente ao Quartel-General do Exército em Brasília.





O Supremo deverá iniciar o julgamento dos primeiros réus pelos atos de 8 de janeiro na próxima semana.

A Procuradoria-Geral da República solicitou a condenação dos réus pelos crimes de associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pelo uso de substância inflamável contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. A soma das penas poderá alcançar até 30 anos de prisão.

Até o momento, o STF possui 1395 réus relacionados aos acontecimentos golpistas e terroristas de 8 de janeiro.