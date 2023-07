redacao@odia.com.br (O Dia) Quando esteve em Bruxelas,, capital da Bélgica, Lula afirmou que irá colocar o Brasil de volta no protagonismo internacional'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve passar por uma cirurgia para tratar uma artrose no fêmur, ainda no segundo semestre deste ano. Segundo a assessoria de imprensa da Presidência, se trata de uma "cirurgia programada" que "deve acontecer em outubro ou dezembro". As informações foram publicadas pelo Estado de Minas.



Na manhã deste domingo (23), o petista compareceu ao hospital Sírio Libanês , na capital paulista, onde "fez apenas uma pequena infiltração pelo incômodo no quadril", de acordo com a assessoria.

Na unidade hospitalar, o presidente esteve sob os cuidados de seu médico particular, o clínico-geral e cardiologista Roberto Kalil Filho. Lula não realizou nenhum exame específico e seguiu com a agenda prevista.





Ele participou, na tarde deste domingo, da cerimônia de posse da nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo (SP). A previsão é que ele retorne a Brasília no fim do dia.



"Hoje estarei na posse da nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, lugar que é minha origem na política, e parte grande da minha vida. Bom domingo para todos", escreveu o chefe do Executivo nas redes sociais.

