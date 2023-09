Tânia Rêgo/Agência Brasil - 29/06/2023 Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

A Polícia Federal (PF) informou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu, pelo menos, 18 presentes de alto valor de autoridades de outros países. A informação foi revelada nessa quinta-feira (31) pelo Jornal Nacional.

A lista de presentes ao ex-presidente integram um documento de 1.909 páginas. Esse inventário foi organizado pelo Gabinete Adjunto de Documentação Histórica da Presidência da República.

A relação completa de presentes traz mais detalhes sobre um montante de 9.158 itens, recebidos por Bolsonaro durante seus quatro anos de mandato. Tratam-se de itens variados, desde bonés e camisetas a objetos de valores muito elevados, como relógios, joias e esculturas.

Os investigadores pediram explicações ao gabinete sobre 18 itens considerados de maior valor. Dez desses itens foram devolvidos ao Estado brasileiro em março deste ano.

Entre eles, o relógio Rolex com diamantes e os dois conjuntos de joias que levaram Bolsonaro, Michelle, o ex-ajudante de ordens Mauro Cid e outros ao depoimento simultâneo à PF nessa quinta.

No entanto, o inventário lista 45 relógios, de valores diferentes, que Jair Bolsonaro recebeu de presente durante o mandato. Um outro relógio, da marca Patek Philippe, não está na relação oficial. Segundo a Polícia Federal, a peça foi dada ao então presidente durante uma viagem ao Bahrein.

A defesa do ex-presidente informou que vai verificar se os presentes citados pela Polícia Federal estão mesmo no depósito na fazenda de Nelson Piquet. Os advogados, porém, afirmaram que desconhecem a existência do relógio de luxo Patek Philippe.