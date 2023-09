Edson Lopes Jr/Secom Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo





Uma pesquisa divulgada pelo instituto de pesquisa Datafolha nesta sexta-feira (1º) revela que 23% dos eleitores de São Paulo aprovam a gestão de Ricardo Nunes (MDB), enquanto 24% reprovam.

Ricardo Nunes assumiu em maio de 2021, após a morte de Bruno Covas (PSDB), de quem foi vice-prefeito. O maior índice, de 49%, considera o governo “regular”. A pesquisa foi feita nos dias 29 e 30 de agosto, ouvindo 1.092 eleitores da cidade, e tem margem de erro de 3 pontos percentuais.

Apesar da aprovação de Nunes ser baixa, ela não apresenta discrepância quando comparada a outros prefeitos que governaram São Paulo desde 1985. Com raras exceções, a flutuação da satisfação do eleitor paulistano (considerando o mesmo tempo de mandato) é de 20% a 30%.





Além disso, a aprovação de Ricardo Nunes já foi pior. Em abril de 2022, apenas 12% do eleitorado aprovava sua gestão, passando para 18% em junho do mesmo ano. Um ano e dois meses após o último levantamento, o número de pessoas que o avaliam como “ótimo” e “bom” dobrou.

O número que mais chama a atenção é o índice de eleitores que consideram a gestão “regular”, que só se compara a dados da época de redemocratização do país e aos 45% que Mario Covas alcançou em 2020, durante seu primeiro mandato.

O atual prefeito é mais aprovado entre os eleitores que cursaram até o ensino fundamental, com 36% de “ótimo” e “bom” nessa parcela da população. Eleitores mais velhos, acima dos 60 anos, também demonstram preferência por Nunes, conferindo-lhe 32% de aprovação.

Já a reprovação da gestão é maior entre os que têm curso superior, na casa dos 36%. Entre os eleitores que ganham mais de 10 salários mínimos, Nunes é rejeitado por 44%.

Intenções de voto

Fernando Frazão/Agência Brasil - 29/09/2022 A pesquisa afere as intenções de voto em São Paulo













O Datafolha também divulgou, na quinta-feira (31), uma pesquisa eleitoral, a primeira do instituto para aferir as intenções de voto para a prefeitura de São Paulo em 2024. em que foram ouvidos, de forma presencial, 1.092 eleitores com 16 anos ou mais na capital paulista, entre terça (29) e quarta-feira (30).

Ricardo Nunes aparece como o candidato predileto de 24% dos eleitores, enquanto o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) está liderando a disputa neste momento, com 32% das intenções de voto. Em terceiro, a também deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) é a predileta de 11% do eleitorado.

Kim Kataguiri, deputado federal pelo União Brasil, tem 8% das intenções de voto e Vinicius Poit (Novo) ficou “na lanterna” com 2%. O percentual de eleitores que pretendem votar em branco ou anular foi de 18%, enquanto 5% das pessoas entrevistadas afirmou que não votaria em nenhum dos pré-candidatos apresentados pelos entrevistadores.

Além de ser o penúltimo candidato no ranking das intenções de voto, o deputado Kim Kataguiri lidera os índices de rejeição, com 35% dos eleitores entrevistados afirmando que não votaria nele “de jeito nenhum”.