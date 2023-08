Valter Campanato/Agência Brasil Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT





Na última segunda-feira (28), o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) deliberou sobre uma série de resoluções, gerando destaque para a proibição de alianças com bolsonaristas nas eleições de 2024. A medida gerou debates internos acerca da estratégia política da legenda, com diferentes perspectivas entre as esferas federal, estadual e municipal.

A decisão de não permitir alianças com bolsonaristas no âmbito federal e estadual é vista como uma ação coerente pelos defensores da medida. No entanto, quando aplicada aos níveis municipais, tem suscitado críticas que apontam para uma suposta desconexão do partido com suas bases.

O PT é conhecido por possuir uma militância fiel, sendo que os candidatos do partido costumam contar com o apoio de seus eleitores tradicionais. Essa tradição de voto tem se mantido ao longo dos anos e é considerada um dos pilares da força eleitoral da sigla.

No entanto, desde as eleições de 2016, houve crescentes questionamentos dentro da legenda sobre a perda de contato com suas bases, especialmente nas regiões Sul e Sudeste do Brasil. O episódio marcante do discurso do cantor Mano Brown, em apoio a Fernando Haddad em 2018, expôs essa tensão entre lideranças nacionais e bases locais.

A discussão sobre candidaturas municipais tem revelado divergências. Nas grandes metrópoles, o PT apresenta estratégias definidas, seja com candidaturas próprias, em vice-posições ou em coligações. Entretanto, essa coesão não se estende igualmente às cidades menores.

Principalmente em municípios pequenos, diretórios municipais do PT têm expressado frustrações quanto à falta de apoio dos escalões superiores do partido para enfrentar candidatos bolsonaristas. Alguns líderes locais relatam a necessidade de negociação com bolsonaristas para se manterem relevantes no debate político regional.

Um dos pontos de tensão diz respeito ao financiamento partidário, com observações de que o fundo partidário muitas vezes depende do agronegócio, que, por sua vez, tende a ter inclinações bolsonaristas. Para competir efetivamente, líderes locais sentem a necessidade de buscar entendimentos com essa parcela do eleitorado.





A discussão sobre as alianças tem sido abordada com um viés pragmático. Muitos líderes petistas argumentam que a realidade das esferas municipal e federal difere substancialmente, e que a necessidade de buscar apoio até mesmo entre bolsonaristas em âmbito municipal é uma estratégia necessária para manter a força do partido nas regiões e preparar-se para futuros embates eleitorais.

Em resumo, a decisão do PT de proibir alianças com bolsonaristas nas eleições de 2024 tem gerado divisões internas, refletindo um debate mais amplo sobre a relação do partido com suas bases e a estratégia eleitoral a ser adotada nos diversos níveis de governo.