Joédson Alves/Agência Brasil Presidente Lula





Na última segunda-feira (30), o Diretório Nacional do PT tornou pública uma resolução que defende a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2026. Essa postura do partido diverge do compromisso declarado por Lula durante as eleições de 2022.

No ano passado, o líder petista assegurou que não buscaria a reeleição, fundamentando sua decisão em considerações sobre idade e tempo de mandato. "Todo mundo sabe que eu tenho 4 anos para fazer isso [governar]. Todo mundo sabe que não é possível um cidadão com 81 anos querer reeleição", enfatizou Lula, que atualmente tem 77 anos.

Contudo, nos últimos meses, o presidente tem gradualmente ajustado seu discurso, indicando a possibilidade de concorrer novamente com base em suas condições físicas. Lula chegou a citar o exemplo de Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, para sustentar essa perspectiva.





O PT almeja a reeleição de Lula, percebendo nele a melhor chance de permanecer no poder. O partido tem a intenção de manter o controle do Palácio do Planalto até 2030, com o intuito de firmar uma sucessão interna que garanta sua continuidade.

Entre os nomes cogitados para a sucessão, destaca-se Fernando Haddad, ex-ministro da Fazenda e figura preponderante dentro do partido. No entanto, a ala mais radical da legenda demonstra reservas quanto ao perfil de Haddad e busca viabilizar um candidato alternativo para consolidar a unidade interna.