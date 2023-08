Valter Campanato/Agência Brasil - 01/08/2023 Presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes





O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB-MA), anunciou que as imagens do ataque ocorrido contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no aeroporto de Roma, devem ser entregues à Polícia Federal até sexta-feira (1°). O caso ocorreu no dia 14 de julho deste ano e envolveu três brasileiros identificados como Roberto Mantovani Filho, Andréa Mantovani e Alex Zanatta, todos residentes em Santa Bárbara D'Oeste (SP).

"Houve a tramitação, mais alongada do que nós prevíamos; nós respeitamos a soberania de outro país. [...] A informação que eu tenho, obtida há meia hora, é de que até sexta-feira essas imagens estão efetivamente enviadas à Senajus, que é o órgão de cooperação jurídica internacional, e entregues à Polícia Federal”, explicou Dino.

O ataque ganhou notoriedade ao envolver Moraes e sua família durante sua passagem pelo aeroporto. O grupo se aproximou e hostilizou o ministro, utilizando termos como "comunista". O magistrado relatou que seu filho foi alvo de agressão por parte de Roberto Mantovani durante o incidente.





Os três acusados prestaram depoimento à Polícia Federal, alegando que não atacaram o ministro intencionalmente e alegando que se tratou de um "mal-entendido". O caso gerou discussões sobre os limites do direito à manifestação em ambientes públicos, bem como sobre a segurança dos membros do Judiciário em locais fora do Brasil.

Os acusados estão atualmente respondendo ao processo em liberdade.