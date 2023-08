Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 04/07/2023 Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas

Em edição desta segunda-feira (28) do Diário Oficial, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), exonerou o secretário-executivo Marcos Renato Böttcher, número dois da Agricultura. Ele ocupava o cargo no segundo escalão do governo do estado.

A exoneração de Böttcher acontece após ele entregar ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) um relatório com denúncias de "graves irregularidades" na construção de estradas rurais do programa Melhor Caminho, no interior paulista, como revelado pelo jornal O Estado de S. Paulo em julho.

O caso ocorreu entre os anos de 2021 e 2022, durante os governos de João Doria e Rodrigo Garcia (PSDB).

De acordo com o texto, o governo paulista teria pago uma quantia de cerca de R$ 200 milhões por obras que não foram concluídas, além de outros R$ 300 milhões que foram gastos sem passar pelo protocolo de processos internos que garantem a qualidade das obras.

De acordo com o jornal, um grupo ligado ao deputado estadual Itamar Borges (MDB) fez pressão pela troca de Böttcher. O parlamentar, no entanto, disse ter tomado conhecimento da exoneração do auxiliar por meio da reportagem. Ele afirmou ao Estadão que não cabe a ele "opinar neste tipo de questão" por meio de comentários públicos e que "nomeações de secretários e demais colaboradores das secretarias são atribuições exclusivas do Poder Executivo".

Tarcísio ainda planeja exonerar o titular da Agricultura, Antônio Junqueira, e do Turismo, Roberto de Lucena, segundo o jornal. Dentro do governo, eles seriam citados como nomes que não têm correspondido às expectativas do governador e que poderiam acabar deixando os cargos que ocupam atualmente.