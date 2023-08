Reprodução / Twitter / Ukrinform - 28.08.2023 Instalação industrial na região de Poltava, na Ucrânia, foi atingida em bombardeio

Ataque russo a mísseis na região de Poltava, na Ucrânia, deixou três mortos durante a noite, sendo que uma quarta morreu em um bombardeio na manhã desta segunda-feira (28), informaram as autoridades ucranianas.

As três primeiras vítimas, de acordo com o ministro do Interior, Ihor Klymenko, eram trabalhadores de uma instalação industrial do local. Ainda, cinco pessoas ficaram feridas e uma outra está desaparecida, disse ele, segundo a agência de notícias Reuters .

A instalação seria uma fábrica de óleo vegetal no distrito de Myrhorod, conforme o chefe de gabinete presidencial, Andriy Yermak. Nas redes sociais, ele compartilhou fotos que mostram a fábrica em chamas.

"As pessoas trabalhavam no turno da noite", informou Yermak no Telegram .

O governador da região de Kherson, Oleksandr Prokudin, disse que uma mulher foi morta após um bombardeio na vila de Sadove por volta das 10h40 de hoje, no horário local.

Militares da Ucrânia afirma que a Rússia teria lançado quatro mísseis do Mar Negro na última noite, sendo que dois foram abatidos. De acordo com as autoridades, a região de Kryvyi Rih, no centro da Ucrânia, também foi afetada pelo bombardeio.

Diversas casas foram atingidas, mas vítimas não foram relatadas no local.

A Rússia ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.