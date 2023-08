Reprodução Pessoas correm durante tiroteio em parque de diversões em Alagoas

Um tiroteio causou um tumulto em um parque de diversões na Praça do Mirante, no bairro de Jacintinho, em Maceió, Alagoas, no último sábado (26). No atentado, uma pessoa morreu e quatro indivíduos feridos.

O incidente teve início por volta das 21 horas. As gravações mostram a cena caótica em que várias pessoas que estavam no parque correram para se proteger dos tiros.

Um homem morreu no local após ser assassinado com nove disparos. As autoridades policiais indicaram que ele possivelmente fazia parte de uma facção criminosa que estava envolvida em disputas relacionadas ao tráfico de drogas na área.

Além disso, quatro outros homens que estavam acompanhando a vítima também sofreram ferimentos com os tiros e foram encaminhados a um hospital nas proximidades para receberem tratamento médico.

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Alagoas informou que grupo foi alvo de um ataque de membros de uma facção rival. As autoridades atuam para identificar todos os envolvidos no tiroteio com investigações no local para coleta de evidências que possam esclarecer o caso.

Segundo a polícia, os quatro suspeitos que chegaram atirando estão sendo identificados, assim como os quatro homens feridos, cujos apelidos usados no "mundo crime" também estão sendo apurados.