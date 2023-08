Divulgação/PRF Viatura colidiu com moto em que casal voltava do hospital em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife





No domingo (27), um casal de motociclistas morreu após colidir contra uma viatura da Polícia Militar de Pernambuco invadir a contramão na Avenida Belmino Correia, em São Lourenço da Mata, município localizado na Região Metropolitana do Recife. A mulher estava grávida de sete meses e o casal deixou uma filha de dois anos.

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o casal foi socorrido com vida. A mulher, identificada como Gisele Fabíola dos Santos, de 24 anos, foi encaminhada ao Hospital da Restauração, no Centro do Recife, mas não resistiu aos ferimentos.

Leandro Marcos, marido de Gisele, foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Lourenço da Mata, em estado grave e com ferimentos na face. Ele também faleceu durante o atendimento médico.

Reprodução Gisele estava grávida de sete meses e tinha uma filha de 2 anos com Leandro, que também morreu





Moradores da área e testemunhas alegam que a viatura da PM invadiu a rodovia PE-005 na contramão e se chocou com o casal, que estava voltando para casa após uma consulta médica. Os policiais que conduziam a viatura que matou o casal eram do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), e tinham como atribuição fiscalizar o trânsito nas rodovias federais.







“O que nós queremos é que o caso seja investigado, e os PMs, punidos. Ainda não fomos sequer procurados pela corporação e, pelas informações que nos passaram, a viatura estava na contramão, sem o intermitente ligado e já vinha desde a integração [terminal integrado de ônibus] fazendo zigue-zague na rodovia”, afirmou uma das irmãs do motoqueiro em entrevista à rede de televisão local TV Jornal.

Em nota, a Polícia Federal informou que a viatura os policiais envolvidos na colisão “também receberam atendimento médico e depois se apresentaram espontaneamente na Diretoria de Polícia Judiciária Militar, que decidiu por abertura de Inquérito Policial Militar”.

A nota ainda afirma que o Comando do Batalhão “vai ouvir o efetivo e fará investigação administrativa para apurar todas as circunstâncias que contribuiram para o referido acidente”, mas não informou os nomes dos policiais envolvidos na colisão, além de não ter respondido se a viatura estava, de fato, na contramão.

Veja, a seguir, a nota na íntegra:

"A Polícia Militar informa que, no final da tarde de domingo (27/08), uma viatura do Batalhão de Polícia Rodoviária estava a caminho da Delegacia de Camaragibe, para dar andamento a uma ocorrência, quando se envolveu em um acidente com uma motocicleta, na qual viajava um casal, nas imediações da Ladeira Liberato (PE-005).

Apesar de socorridas, as vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram. Os policiais também receberam atendimento médico e depois se apresentaram espontaneamente na Diretoria de Polícia Judiciária Militar, que decidiu por abertura de Inquérito Policial Militar.

O comando do Batalhão também vai ouvir o efetivo e fará investigação administrativa para apurar todas as circunstâncias que contribuiram [sic] para o referido acidente".