Twitter/@luanapsol - 24.08.2023 As imagens mostram ações que ocorrema na última terça-feira (22)

Uma confusão envolvendo Policiais Militares e vendedores ambulantes foi registrada na região da Rua 25 de Março, no Centro de São Paulo, na última terça-feira (22). O conflito teria começado após uma retirada de mercadorias dos vendedores que estavam no local.

A agressão ocorreu no cruzamento da Ladeira Porto Geral com a Rua 25 de Março, parando apenas na Rua Cavalheiro Basílio Jafet.

Nas redes sociais, o vídeo foi publicado e comentado pelos internautas. A vereadora de São Paulo, Luana Alves (PSOL), disse na publicação que a ação foi "a mando do Prefeito Ricardo Nunes". Confira o vídeo do momento da agressão logo abaixo:

🚨 DENÚNCIA: Polícia Militar, a mando do Prefeito Ricardo Nunes, está agredindo os ambulantes na região do Brás. Trabalhar não é crime! pic.twitter.com/3fV2KZ2zyC — Luana Alves (@luanapsol) August 24, 2023

Na gravação, é possível ver ao menos dois homens sendo agredido, com um deles sendo agarrado por trás por um policial, e recebendo um "mata-leão" — golpe que não é permitido pela corporação desde julho de 2020 após a revisão do manual de defesa pessoal da PM. O outro homem aparece sendo algemado no chão e sendo golpeado.

