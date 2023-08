Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil - 03.10.22 A mensagem atacava integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF) e propaga notícias falsas sobre urnas e pesquisas

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou nesta quarta-feira (23) que a mensagem enviada ao empresário Meyer Nigri, que pedia a difusão de notícias falsas sobre o processo eleitoral e atacava ministros do supremo, é verdadeira. "Eu mandei para o Meyer, qual o problema?", afirmou. As inforamções são do jornal Folha de S. Paulo.

"O [Luís Roberto] Barroso tinha falado no exterior [sobre a derrota da proposta do voto impresso na Câmara, em 2021], eu sempre fui um defensor do voto impresso", disse. À época, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, era o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).





Bolsonaro afirmou que não participava do grupo de WhatsApp dos empresários que Nigri estava – o mesmo para o qual o empresário teria encaminhado as mensagens. No texto, finalizado com a ordem "Repasse ao máximo" escrita em caixa alta, O STF e o TSE são acusados, sem provas, de interferência no processo eleitoral, ao terem se manifestado contrários ao voto impresso.

O ex-presidente foi internado nesta manhã no hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Ele está sob os cuidados dos médicos Antonio Macedo e Maurício Wajngarten (pai de Fábio, ex-secretário-executivo do Ministério das Comunicações e ex-chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social do Governo Bolsonaro).

A Polícia Federal (PF) deve ouví-lo em depoimento no dia 31 deste mês para esclarecimentos acerca da difusão do conteúdo associado às notícias falsas. "Eu vou lá explicar", disse.