O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível, foi internado na manhã desta quarta-feira (23) no hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Ele está sob os cuidados dos médicos Maurício Wajgarten (pai de Fábio) e Antonio Macedo.

De acordo com seu advogado e assessor, Fábio Wajgarten, o ex-mandatário se internou para fazer exames de rotina relacionados à facada que ele sofreu durante a campanha presidencial de 2018.

O ex-presidente teve que fazer quatro cirurgias em decorrência da facada, além de dois procedimentos que não se relacionam ao atentado: uma cirurgia para retirada de cálculo na bexiga e uma vasectomia. Em julho de 2021, o ex-presidente teve soluços persistentes e foi internado após com obstrução intestinal.







Depoimento marcado

A Polícia Federal intimou Bolsonaro, sua esposa e outras pessoas ligadas ao casal para prestar depoimentos simultâneos - para evitar a combinação de versões - sobre o caso das joias sauditas no dia 31 de agosto. Assim sendo, a internação do ex-presidente não deve ser um impedimento para a realização do depoimento.

Além do ex-presidente e de Michelle Bolsonaro, foram chamados Fabio Wajngarten e Frederick Wassef, advogados de Jair Bolsonaro; Marcelo Câmara, assessor especial; Mauro Cid e seu pai Mauro César Lourena Cid; e o assessor Osmar Crivellati.