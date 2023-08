Alan Santos/PR Bolsonaro teria dado a ordem para disparo de fake news

A Polícia Federal (PF) encontrou uma mensagem de Jair Bolsonaro (PL) enviada a Meyer Nigri, fundador da Tecnisa, que ataca integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF) e propaga notícias falsas sobre urnas e pesquisas. A mensagem teria sido finalizada com a ordem "Repasse ao máximo", destacada em caixa alta. As informações são da jornalista Daniela Lima, da GloboNews.

No texto atribuído a Bolsonaro (o número de contato estava registrado como "PR Bolsonaro 8"), há ataques ao ministro Luís Roberto Barroso e citação de uma suposta fraude, com ataque aos institutos de pesquisa sob a alegação de inflarem números "pró-Lula". Após a ordem para disparar as notícias falsas, Nigri escreve, em resposta a Bolsonaro: "Já repassei para vários grupos!".

Nessa segunda-feira (21), o ministro Alexandre de Moraes, responsável pelo caso, determinou que dois dos empresários investigados permanecessem sob investigação: Meyer Nigri, a quem Bolsonaro encaminhou a mensagem, e Luciano Hang, dono da Havan. Os outros seis alvos tiveram as acusações arquivadas.

"Não foram confirmados indícios reais de fatos típicos praticados pelos investigados ou qualquer indicação dos meios que os mesmos teriam empregado em relação às condutas objeto de investigação ou, ainda, o malefício que produziu, os motivos que determinaram, o lugar onde a praticou, o tempo ou qualquer outra informação relevante que justifique a manutenção da investigação", argumentou o magistrado.

Os empresários, que eram apoiadores fervorosos de Jair Bolsonaro, foram identificados como participantes de um grupo no WhatsApp chamado "Empresários & Política", criado em 2021. Nesse grupo, eles se manifestaram abertamente a favor de um possível golpe de Estado no caso de uma vitória eleitoral de Lula.