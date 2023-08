Imagem: Reprodução Globonews Advogado de Michelle deixa a defesa de ex-primeira-dama

O advogado de Michelle Bolsonaro, Daniel Bialski, deixou a defesa da ex-primeira-dama nesta terça-feira (22). Em nota, Bialski diz que deixa a defesa "justamente" porque os advogados de Jair Bolsonaro (PL) poderão assumir a defesa de Michelle.

Em nota à imprensa, o advogado afirma: "Deixarei de patrocinar a defesa [de Michelle Bolsonaro] no Inquérito nº 4.874/DF (Pet.11645), justamente porque os advogados que atualmente representam o ex-Presidente Jair Bolsonaro poderão e a representarão habilmente, daqui por diante neste caso".

As defesas de Bolsonaro e de Michelle não estavam concordando com a organização da defesa de ambos, segundo informações da jornalista Andréia Sadi, da GloboNews.

Enquanto a defesa do ex-presidente argumentava a favor de uma defesa unificada de Bolsonaro e Michelle, a da ex-primeira dama era contrária, com o intuito de repetir a estratégia usada no caso dos cheques totalizados em R$ 89 mil depositados na conta de Michelle por Fabrício Queiroz.