Uma investigação conduzida pelo Tribunal de Contas da União (TCU) identificou "indícios contundentes" de nepotismo, acúmulo de funções e ausência de licitação na Fundação Habitacional do Exército (FHE), entidade vinculada aos militares responsável pela administração da Poupex, associação privada que atua no setor de créditos imobiliários. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

A análise realizou uma comparação entre os números de CPF de contratados pela Poupex e os CPF de membros das Forças Armadas, do Comando do Exército e do Ministério da Defesa. Foram constatados 221 casos de relações de parentesco entre as instituições.

O relatório do TCU, de maio deste ano e referente à análise das contas de 2017 da FHE, revelou nove situações em que membros da alta cúpula da fundação do Exército possuíam parentesco com funcionários da associação Poupex. A FHE é uma instituição pública de direito privado, enquanto a Poupex é uma empresa privada criada para atender a fundação e é gerida por ela.





As informações constam em um acórdão do TCU, destacando que a FHE e a Poupex foram estabelecidas na década de 1980 em um arranjo singular no âmbito do funcionalismo público brasileiro.

O acórdão questiona a separação entre as duas entidades, uma vez que a FHE compõe seu quadro de servidores apenas com membros de sua direção e conselho administrativo, e a atividade de crédito é operacionalizada pela Poupex.

O levantamento do tribunal revela que metade das relações de parentesco entre funcionários da Poupex e membros das Forças Armadas é com militares de alta patente. Além disso, quase 100 casos identificados envolvem pessoas que estavam na folha de pagamento das Forças Armadas ou do Ministério da Defesa em 2020.

O TCU aponta que a separação entre a FHE e a Poupex levanta questionamentos, uma vez que ambas as entidades têm direção composta majoritariamente por militares, mesmo não sendo organizações militares. O tribunal também destaca a duplicidade de nomes nas direções da FHE e da Poupex, com salários discrepantes entre as duas instituições.