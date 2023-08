José Cruz/Agência Brasil Roberto Freire, presidente nacional do Cidadania

Uma reunião do partido Cidadania, nesse sábado (19), teve bate-boca e discussão gravada na votação para trocar a presidência da sigla – a mesma desde 1992. Aos gritos entre membros da Executiva Nacional, comandada há 31 anos pelo ex-ministro da Cultura e ex-deputado federal Roberto Freire, a reunião virtual deu a vitória ao grupo de 13 pessoas que pediram a troca.

A medida aprovada indica uma resolução de parte dos integrantes da sigla para convocar o diretório nacional do Cidadania e reestruturar a executiva nacional do partido através de eleições. No vídeo, Freire disse para Regis Cavalcante pedir sua destituição do cargo naquele momento, e também mandou que ele "calasse a boca" e parasse de "tentar conduzir a reunião".

"Para resolver [a crise], o partido tem que ser todo chamado, e não apenas uma facção que tomou conta do partido e que acha que manda no partido", disse Roberto Freire.

"Quer mandar até no que eu penso, porque a grande reclamação não é de que o partido não cumpre o que decide, é porque eu tenho uma posição divergente de alguns que viraram lulo-petistas e que são adesistas e que eu não posso continuar sendo um crítico do governo".

O ex-deputado Daniel Coelho, em defesa de Freire, também discutiu com Regis Cavalcante: "picareta e cínico", disse Coelho. “Vocês estão querendo dar um golpe em Roberto”.





O presidente do partido alegou, em nota, que o “episódio totalmente estranho à história do partido, é a demonstração cabal de que a superação do impasse a que chegamos só se dará a partir de um Congresso Extraordinário, com a radicalização do processo democrático no Cidadania. Chamando todos os militantes a renovar o corpo dirigente e decidir os rumos do partido”.

"Faço um apelo aos colegas, muitos deles também dirigentes históricos, para que abram mão de suas posições, como eu estou abrindo, em nome de um sonho que teve início há 100 anos", pontuou.