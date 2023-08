Reprodução Lira e Pacheco





Os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmaram nesta segunda-feira (21) que é crucial para o Brasil avançar que os Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo mantenham uma relação saudável.

"A política teve retrocessos significativos e é de suma importância que haja um equilíbrio entre os Poderes de forma harmoniosa, com cada um respeitando suas atribuições", declarou Lira.

Durante um debate sobre a reforma tributária promovido pela Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), os líderes da Câmara e do Senado reforçaram a ideia de que nenhum poder deve invadir as competências do outro para que o país possa alcançar um status de grande nação.

"O respeito mútuo entre o Executivo, Judiciário e o Congresso Nacional, no que tange às escolhas que são feitas, é fundamental para o sucesso de uma reforma tributária eficaz. Cada Poder deve compreender sua função e respeitar o papel dos demais", destacou Rodrigo Pacheco, presidente do Senado.





As declarações surgem uma semana após o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT-SP), expressar que a Câmara detém "um excesso de poder" e que não deve utilizar isso para diminuir a importância do Senado e do Executivo.

O posicionamento de Haddad foi alvo de críticas por parte de parlamentares, mas o ministro esclareceu que sua observação não se direcionava à legislatura atual e que sua perspectiva abarca futuros governos.