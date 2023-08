Lula Marques/Agência Brasil Gonçalves Dias em depoimento na CPI do MST

O ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) do governo Lula (PT), o general Gonçalves Dias, sabia que atos violentos poderiam acontecer em 8 de Janeiro.

Documentos mostram que, dois dias antes dos ataques, G.Dias enviou uma mensagem por celular ao diretor, à época, da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Saulo Moura da Cunha, o alertando sobre a possibilidade. As informações são do colunista Paulo Cappelli, do Metrópoles.





Contudo, depois do aviso, o próprio general encerrou o contato e teria ignorado 11 alertas da Inteligência, retomando as mensagens no dia 8 com preoucupação. Na mensagem, Dias indicou a possibilidade de ações de terrorismo.

A revelação da mensagem contradiz as declarações feitas por G.Dias à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Distrito Federal, nas quais afirmou não ter ciência dos riscos associados às manifestações violentas.