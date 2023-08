Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados Ex-ministro do GSI, Gonçalves Dias, e deputado federal Ricardo Salles (PL-SP)





O depoimento do General Gonçalves Dias na CPI do MST, nesta terça-feira (1), foi marcada por um tumulto que teve início após uma pergunta feita pelo deputado federal Ricardo Salles (PL-SP), relator da comissão.

O parlamentar questionou o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) sobre a sua opinião a respeito da Ditadura Militar brasileira, que teve início em março de 1964. Salles diz que queria saber se Dias considerava o fato uma revolução ou um golpe.

Golçalves preferiu não responder a pergunta por considerar o tema polêmico e fora do eixo principal da CPI, e pontuou que não queria "entrar nessa seara".





"Deputado, isso não é objeto da comissão. O Exército pauta a sua conduta em cima da herarquia, disciplina e cadeia de comando, amalgamado pelos valores éticos", disse após seguir sendo questionado sobre o assunto.

A discussão durou cerca de dez minutos, tomou conta da Comissão Parlamentar e outros deputados e deputadas como Sâmia Bonfim (PSOL-SP), Camila Jara (PT-MS) e Talíria Petrone (PSOL-RJ) retrucaram a pergunta feita pelo relator.

Em determinado momento, Ricardo Salles disse que lhe "soa estranho" o ex-ministro do GSI não confirmar que o golpe de Estado dado em 1964 foi, na verdade, uma "boa medida" adotada pelos militares da época.

“O Exército brasileiro sempre se orgulhou da importante medida de 31 de março de 64, porque, se não fosse o 31 de março de 64, chegaríamos mais rapidamente onde alguns querem chegar nesse momento. Me soa estranho para não dizer traição aos seus colegas de caserna o senhor não dizer que 64 foi uma boa medida”, exclamou Salles.



Ao final do tumulto, o deputado do Partido Liberal disse que o objetivo do seu questionamento era saber qual a ideologia com a qual Gonçalves Dias se enquadra.