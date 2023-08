Reprodução / CNN Brasil - 09.08.2023 Arquivo: Entrevista da Relatora da CPMI, senadora Eliziane Gama (PSD-MA), onde fala sobre prisão de Silvinei Vasques

A senadora Eliziane Gama (PSD-MA), relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília, forneceu alguns detalhes sobre o andamento das investigações e suas perspectivas em relação ao desdobramento dos eventos.

A relatora da CPMI concedeu entrevista ao jornal "Estadão" nesta quarta (16) e destacou os detalhes e as impressões mais importantes no curso das investigações conduzidas pelos parlamentares (deputados e senadores).

O primeiro é um possível indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Já o segundo se refere a um elogio às Forças Armadas com destaque para um elogio de que foram os militares que impediram o sucesso dos ataques à democracia e às instituições do Estado.



Gama indicou ao jornal diário que após a revelação deste suposto esquema envolvendo desvio de presentes presidenciais e supostos repasses de dinheiro de auxiliares para o ex-presidente Jair Bolsonaro, existe uma forte probabilidade de que Bolsonaro seja alvo de um pedido de indiciamento no relatório final da CPMI .

Ela explica que sua perspectiva se baseia na questão de que que ao exercer sua função de liderança, Bolsonaro desempenhou um papel crucial ao instigar os atos que culminaram na tentativa de golpe de Estado em janeiro deste ano: "Ele era o "comandante máximo".

A relatora indicou que a CPMI está em estágio de traçar o fluxo financeiro e entender se o dinheiro proveniente das negociações de objetos de luxo foi usado para financiar os atos golpistas. Gama sublinhou a importância de compreender tanto o aspecto financeiro quanto a autoria intelectual por trás dos eventos de 8 de janeiro

Na entrevista, Gama é quesionada sobre a inclusão de Bolsonaro como investigado. Ela disse que caso isso ocorra, a decisão ser baseada nas evidências coletadas, especialmente as informações obtidas através de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs).

Relatório final da CPMI deve contar com indiciamento de Jair Bolsonaro e elogio às Forças Armadas

A relatora também destacou que no que diz respeito às Forças Armada s, a instituição militar desempenhou um papel positivo do alto comando ao impedir um golpe.

A senadora que representa o Maranhão também mencionou durante a entrevista que a CPMI tem planos de ouvir outras pessoas ligadas ao ex-presidente como o general Gonçalves Dias e do ex-ministro e também general Augusto Heleno. Contudo, ainda não foram apresentadas convocações ou convites aos militares mancionados.