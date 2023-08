Jefferson Rudy/Agência Senado Diversos objetos foram quebrados durante invasão ao Congresso Nacional

Nesta terça-feira (15), a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro ouve o fotógrafo Adriano Machado, da agência de notícias Reuters , que trabalhou na cobertura da invasão aos prédios dos Três Poderes, em Brasília. A oitiva começa a partir das 9h.

A convocação de Machado foi feita por parlamentares da comissão que fazem parte da oposição do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmando que o fotógrafo teria sido filmado confraternizando com os manifestantes.

O depoimento foi pedido em nove requerimentos aprovados pela CPMI. Entre os autores estão os senadores Izalci Lucas (PSDB-DF), Marcos do Val (Podemos-ES), Eduardo Girão (Novo-CE) e Magno Malta (PL-ES).

Eduardo Girão disse que o fotógrafo foi registrado nas imagens que foram divulgadas pela CNN Brasil, em abril deste ano, "em companhia de manifestantes fazendo fotos flagrantemente planejadas e coreografadas, no interior do Palácio do Planalto".

Em requerimento, o senador afirmou que, pela gravação, ele demonstrou "familiaridade com aqueles que se encontravam no ambiente, além de estar protegido por aqueles que o acompanhavam, como se tudo estivesse combinado".

Parlamentares do governo e membros da imprensa, no entanto, discordaram da convocação de Machado para depôr à CPMI. No início do mês, Associação Brasileira de Imprensa (ABI) e a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) publicaram um texto repudiando a decisão de chamá-lo para uma oitiva.

"A convocação deve ser entendida como uma tentativa de intimidar e constranger não apenas Machado, mas também todos os demais repórteres — fotográficos ou não — que deveriam receber dos políticos e governantes garantias para o pleno exercício profissional", afirmaram a ABI e Fenaj em nota conjunta.



No texto, também disseram que os parlamentares "ignoram que Machado foi intimidado e ameaçado pelos terroristas" que participaram dos ataques.