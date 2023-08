Reprodução Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Joe Biden

Nesta quarta-feira (16), o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), conversou em um telefonema com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. A ligação, que durou meia hora e estava agendada para às 12h45, levantou pontos sobre o combate à mudança climática e uma iniciativa conjunta entre Brasil e Estados Unidos para a promoção de melhores condições de trabalho.



O conteúdo da ligação foi comentado pelo presidente Lula nas redes sociais. Em uma publicação no Twitter, o mandatário disse que a iniciativa conjunta entre os países deverá ser lançada em breve.

Conversei, neste começo de tarde, com o presidente dos Estados Unidos, @POTUS . Falamos sobre o combate às mudanças climáticas, a Cúpula da Amazônia e preservação ambiental. Também falamos sobre uma iniciativa conjunta do Brasil e dos Estados Unidos por trabalho decente que iremos… — Lula (@LulaOficial) August 16, 2023

Tanto Biden quanto Lula possuem ligações com os movimentos sindicais em seus respectivos países. O anúncio de uma iniciativa em comum sobre a melhorias nas condições de trabalho era esperada. Ela está sendo negociada há cerca de dois meses, e foi levantada pelo presidente estadunidense, que pretende lançar uma iniciativa mundial de criação de emprego com condições decentes — aplicação de um valor mínimo salarial e com salubridade.

Em nota divulgada pelo governo, Lula diz que "é a primeira vez que trato com um presidente interessado nos trabalhadores”.

A conversa ainda serviu para que fosse apresentado os resultados da Cúpula da Amazônia ao presidente norte-americano. Segundo a nota, Biden reconheceu as obrigações que foram aplicadas aos países desenvolvidos para ajudar os demais a lidar com as mudanças climáticas, além de prestar apoio as nações mais pobres.

Vale ressaltar que Biden anunciou uma contribuição de US$ 500 milhões para o Fundo Amazônia, que foi recordado pelo mesmo no telefonema. Ele destacou a importância do fortalecimento da parceria com o Brasil, tendo em vista o papel de protagonismo que o país tem nesse tema.