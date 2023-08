Sérgio Lima Ministro Alexandre Silveira





Nesta terça-feira (15), o Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, declarou que o apagão ocorrido de manhã foi resultado de um "incidente" no estado do Ceará e possivelmente de outro evento em uma área ainda não identificada pelas autoridades.

"Foi um fato que causou a interrupção na Região Norte e Nordeste e, por uma contingência planejada do ONS, minimizou a carga das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, para que não houvesse a interrupção total dessas regiões", falou Silveira em conversa com jornalistas.

"Um dos eventos já apontados pelo ONS aconteceu no Norte do Nordeste, mais precisamente na região do Ceará. O outro evento possível ainda não está detectado pelo ONS", acrescentou.

De acordo com suas declarações, essa possível segunda ocorrência pode ter acontecido nas proximidades da Reserva do Xingu.

Cerca das 15h de hoje, o governo comunicou que o sistema de energia nacional foi restabelecido, após o incidente de falta de energia no início do dia.

O ministro ainda não esclareceu a causa exata do apagão, mencionando apenas os dois "eventos".

“Os dados técnicos serão passados no momento adequado. Serão passados nas próximas 48 horas”, concluiu.





Entenda

Nesta terça, um apagão atingiu praticamente todos os estados brasileiros, deixando milhões de pessoas sem energia elétrica. O episódio afetou especialmente o transporte do metrô em cidades como Belo Horizonte, Salvador e São Paulo, causando transtornos e atrasos para os passageiros.

De acordo com informações do Operador Nacional do Sistema (ONS), as causas do apagão ainda estão sendo investigadas. A interrupção no fornecimento de energia ocorreu de forma ampla, afetando a rotina de diversos setores e provocando preocupação em todo o país.

O ministro de Minas e Energia anunciou a criação de uma "sala de emergência" com o objetivo de apurar as causas do apagão e adotar medidas para evitar que situações semelhantes ocorram no futuro.

O único estado que escapou do apagão foi Roraima, enquanto todas as outras unidades federativas enfrentaram a interrupção no fornecimento de energia elétrica. A situação gerou impactos significativos, afetando desde o funcionamento de empresas até a rotina dos cidadãos em suas residências.

Diante da falta de energia, sistemas de transporte público, como o metrô, sofreram paralisações temporárias, causando inconvenientes para os passageiros que dependem desses meios de locomoção.