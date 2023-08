Reprodução Lula ao lado de Arthur Lira

Quatro em cada dez deputados veem negativamente a relação entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o Congresso Nacional. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (10) pela Genial/Quaest.

Segundo o levantamento, 41% dos parlamentarem reprovam a relação de Lula com os deputados, enquanto 24% avaliam o relacionamento como positivo. Outros 32% acreditam que as conversas com o Planalto têm sido regulares.

Entre os deputados de Centro, alvo do governo, 38% veem a relação com Lula como negativa e apenas 18% como positivo. Já 6% dos parlamentares da direita aprovam as conversas do petista, enquanto 67% reprovam.

Os deputados também criticam a atenção dada pelo Planalto à Câmara dos Deputados. Cerca de 67% dos parlamentares acreditam que Lula dá menos atenção do que deveria e 20% veem o petista se aproximando na medida certa do Congresso.

Entre os deputados de esquerda 42% criticam a atenção de Lula e acham que o governo deveria abrir as portas para a Câmara. Já 49% acreditam em atenção equilibrada do petista.

A reclamação mais acintosa fica com deputados de Centro e de direita. Aproximadamente 72% dos deputados de Centro criticam a atenção de Lula, enquanto 84% dos de direita afirmam que o petista não dá brechas para os parlamentares.