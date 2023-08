Valter Campanato/Agência Brasil - 12/07/2023 Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou hoje a doação de R$ 100 mil à viúva do soldado Patrick Bastos Reis, que foi morto durante uma operação policial na Baixada Santista, em São Paulo, no dia 27 de julho. Segundo Bolsonaro, ele realizou duas transferências por meio do Pix, no valor de R$ 50 mil cada, na última segunda-feira (7).

A confirmação veio após uma conversa telefônica com a viúva do soldado, durante a qual ela compartilhou que o marido guardava uma foto com o ex-presidente

Na semana passada, a Polícia Civil de São Paulo concluiu a investigação sobre o caso e formalizou o indiciamento de três indivíduos em relação à morte do policial Patrick Bastos Reis, que fazia parte da Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (Rota) e foi morto em Guarujá, na Baixada Santista.

O delegado Antônio Sucupira, responsável pela Delegacia Sede da cidade, confirmou que o inquérito foi encaminhado à Justiça no último sábado (5) para dar início ao processo penal contra os três indiciados. Eles enfrentam acusações que incluem homicídio, tentativa de homicídio e associação ao tráfico de drogas.

"Operação Escudo"

A ação policial, batizada de "Operação Escudo", foi deflagrada em resposta à morte do soldado, que ocorreu após um disparo durante uma patrulha na Vila Zilda, em Guarujá. Em nove dias, Operação Escudo prendeu 160 suspeitos e deixou 16 mortos na Baixada Santista

Uma comissão formada pela Ouvidoria das Polícias do Estado de São Paulo, pela Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e pelo Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (Condepe) está no Guarujá, no litoral paulista, para investigar as denúncias de excesso policial que teriam sido cometidos durante a Operação Escudo , deflagrada no último final de semana.