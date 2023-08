Reprodução: Câmara dos Deputados Edilene Lobo





Edilene Lobo assumiu nesta terça-feira (8) a posição de ministra substituta no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), se tornando a primeira mulher negra a integrar a Corte Eleitoral. A cerimônia de posse aconteceu no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, pouco antes da sessão de julgamentos.

A nomeação de Edilene foi realizada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em junho, seguindo um referendo do STF (Supremo Tribunal Federal) em uma lista tríplice. Ela havia concorrido a duas vagas abertas para ministro titular em maio, entretanto, foram feitas as nomeações de André Ramos Tavares e Floriano de Azevedo Marques.

Edilene assume a cadeira anteriormente ocupada por Ramos Tavares na classe de juristas do TSE, desempenhando um papel fundamental na condução dos assuntos eleitorais do país. De acordo com a Constituição, o TSE é composto por ministros do STF, do Superior Tribunal de Justiça e juristas.

Como ministra substituta, Lobo estará apta a julgar ações e recursos em situações de ausências ou impedimentos dos ministros titulares. Durante os períodos eleitorais, terá a importante responsabilidade de analisar ações relacionadas a eventuais irregularidades em campanhas políticas.





Quem é Edilene Lobo?

Naturalidade: Minas Gerais



Formação:

Doutorado em Direito Processual pela PUC Minas

Mestrado em Direito pela UFMG

Carreira: