Reprodução Rapaz morreu em Pereira Barreto





Uma tragédia chocou a pequena cidade de Pereira Barreto, no interior de São Paulo, na noite desta segunda-feira (07). Um episódio de agressão resultou em um trágico desfecho, assustando os moradores do município.

A Polícia Militar foi acionada para o local após um chamado recebido via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) relatando uma agressão. Uma equipe de policiais chegou ao local para poder resolver a situação.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, um homem, aparentemente sob a influência do álcool e com sinais de alteração emocional, teria ameaçado sua companheira. A situação escalou rapidamente, culminando em um confronto entre os dois envolvidos.

Para se defender das ameaças, a moça utilizou uma faca e atingiu o rapaz, resultando em ferimentos graves. O companheiro foi prontamente socorrido e levado ao Pronto Socorro da cidade, sendo atendido pela equipe médica. Porém, ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.





A mulher permaneceu no local e foi detida pelas autoridades. Ela está à disposição da justiça para prestar esclarecimentos sobre os acontecimentos da noite passada.

O caso repercutiu no município, já que é raro episódios de homicídio. A investigação sobre as circunstâncias que levaram a essa fatalidade está em curso, com a polícia buscando esclarecer todos os detalhes do incidente.