O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky afirmou durante uma coletiva de imprensa que as declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) "não trazem paz alguma". Ele ainda pediu o apoio e a compreensão dos países da América Latina.

No final de julho, Zelensky pediu ajuda de países latino americanos, incluindo uma ajuda "concreta" de Lula , para que o petista organizasse uma reunião com os líderes e que eles conversassem sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, que completa 529 dias nesta segunda-feira (7).

Desta vez, o presidente ucraniano disse que não entende Lula, apesar de o achar experiente na política.

"As declarações de Lula não trazem paz alguma. É estranho falar sobre a segurança da Rússia. Somente a Rússia, Putin e Lula falam sobre a segurança da Rússia, sobre as garantias que precisam ser dadas para a segurança da Rússia. Só acho que ele tem sua própria opinião. Parece-me que não é necessário que seus pensamentos coincidam com os pensamentos de Putin. Seu país não está em guerra com ninguém, e seu país, o Brasil, é muito mais respeitado do que a Rússia no mundo hoje. O povo [do Brasil] é respeitado, sua visão, seus pontos de vista sobre o mundo são respeitados. O Brasil não é um país agressor, é um país pacífico. Por que você precisa concordar com as narrativas do líder do Estado [russo], Vladimir Putin, que não é diferente de nenhum colonizador?", afirmou Zelensky durante coletiva transmitida no gabinete presidencial, em Kiev.

O líder da Ucrânia pede ainda para que Lula resolva qualquer questão pessoal que tenha contra ele.

"Para ser sincero, se o presidente Lula quiser me dizer algo, que se sente [comigo] e me diga. E acho que vamos acabar com isso. Honestamente, achei que ele tinha uma compreensão mais ampla do mundo. Acho que é muito importante ver o mundo inteiro", afirmou Zelensky.

Lula e o presidente ucraniano ainda não se reuniram pessoalmente. Zelensky parabenizou a vitória do petista nas eleições de 2022 e eles estiveram nos mesmos eventos internacionais, mas não chegaram a conversar.

Quando foi convidado, Lula enviou o ex-chanceler Celso Amorim para se reunir com Zelensky . Amorim precisou ainda minimizar as declarações do petista sobre a guerra, em que ele dizia que a Ucrânia também tinha culpa e pediu para os Estados Unidos parar de incentivar a conflito enviando armamentos.





América Latina

Sobre construir relações diplomáticas da Ucrânia com a América Latina , Zelensky afirmou que é preciso se preparar para a Cúpula da Paz para "eliminar as consequências dessa terrível tragédia".

"A única plataforma que vejo é a política, mas não estamos falando do campo de batalha, estamos falando de diplomacia. Temos de nos preparar para a Cúpula da Paz. Tenho interesse em que o maior número possível de países esteja presente. Temos que elaborar a essência dessa fórmula de paz para os próximos anos, a fim de eliminar as consequências dessa terrível tragédia. Ela poderia criar uma base para resolver outros problemas semelhantes no futuro também. Até o momento, não consegui organizar uma reunião diplomática entre a Ucrânia e a América Latina com minha equipe, mas é um grande desejo. (...) Não se trata apenas de armas, podemos falar sobre grãos, trigo, segurança nuclear no mundo, na Ucrânia e assim por diante", disse o presidente ucraniano.