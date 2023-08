Ricardo Stuckert/PR - 17.07.2023 Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou surpreso ao saber que o PSDB nacional divulgou uma nota desmentindo qualquer participação no governo federal. Nos últimos meses, não houve nenhuma negociação para que os tucanos fizessem parte da base governista.

Após as eleições do ano passado, o PSDB foi convidado a integrar o governo, com a ideia de formar uma frente ampla para derrotar o bolsonarismo ao longo dos próximos quatro anos. Entretanto, a legenda liderada pelo governador Eduardo Leite (RS) recusou a proposta, colocando-se como oposição moderada. Assim, eles pretendem apresentar um plano contrário ao do PT, mas estão dispostos a votar a favor de projetos que acreditam ser positivos para o Brasil.

Recentemente, surgiu a informação de que Lula estaria negociando para dar a presidência da Caixa a um indicado do PSDB. No entanto, o partido divulgou uma nota afirmando que não aceitará nenhum cargo no governo federal e continuará na oposição.

Ao ler a nota, Lula não conteve o riso e, ao conversar com seus aliados, ironizou os tucanos. O presidente chegou a aconselhar seus amigos do PSDB a tentarem "resgatar" a força da agremiação antes de pensarem em se posicionarem como situação ou oposição.





Confira a nota do PSDB abaixo:

“O PSDB não fará parte do atual governo federal comandado pelo PT, em cargo nenhum e sob nenhum pretexto. Respeitamos o presidente Lula. Ele é o presidente do Brasil, foi eleito pelos brasileiros, e temos — a executiva nacional, nossos governadores, senadores, deputados, prefeitos e vereadores— o dever de ter com o atual governo uma relação institucional em defesa da população brasileira e do Brasil. Assim continuaremos. Sempre.

Queremos um Brasil melhor, sim. E atuaremos para isso como oposição consequente, que reconhece que não era mais possível continuar como estávamos, mas que também sabe que o país ainda não tem um caminho claro, seguro e sereno de futuro. O atual governo do PT não tem promovido ações consistentes de reconciliação nacional, talvez porque, em sua essência, não queira, não saiba ou não consiga fazê-lo. Esta é uma das muitas divergências que temos com o PT e o que ele representa. Somos diferentes, inclusive, no jeito de fazer oposição. O PT votou contra a Constituição de 1988. O PT foi contra o Plano Real. Atacaram ferozmente a lei de responsabilidade fiscal. Fizeram campanha irresponsável pelo impeachment de Fernando Henrique por mera disputa política e eleitoral. Nossa oposição, hoje, não é ao Brasil, e o presidente Lula poderá contar com o PSDB quando o melhor para o país estiver em jogo. Mas faremos isso do lugar que o povo brasileiro nos colocou na eleição passada: na oposição. E vamos apresentar propostas em 2026 para que a população brasileira tenha alternativa, para que os brasileiros não tenham de escolher entre o pior e o menos pior.

Trabalharemos para corrigir e aperfeiçoar os projetos que o governo apresentar, como foi o caso da Reforma Tributária, que só parou em pé após a atuação firme dos governadores. E não deixaremos de denunciar com afinco este governo quando for preciso, como nas estapafúrdias tentativas de se aliar a ditadores e relativizar a democracia.

O PSDB entende o desejo de um governo querer ter nossos quadros. Realmente temos políticos e gestores públicos altamente reconhecidos por sua eficiência. Mas este desejo não irá se realizar. Somos oposição. E continuaremos sendo”.