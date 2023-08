Reprodução: Agência Brasil Deputada federal Carla Zambelli

A Polícia Federal adiou o depoimento da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) sobre a contratação de um hacker para invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A oitiva estava marcada para esta segunda-feira (7).

Zambelli é suspeita de contratar o hacker Walter Delgatti Neto para invadir o sistema e incluir mandados de prisão falsos contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A parlamentar e Delgatti Neto, conhecido como hacker da Lava Jato, foram alvos de uma operação da PF na última semana.

Ao iG , a defesa informou que não obteve acesso às investigações e que aguardará os autos do processo para remarcar o depoimento. A previsão é que uma nova oitiva seja agendada entre o fim desta semana e o começo da próxima, segundo o advogado Daniel Bialski.

Segundo os investigadores, Carla Zambelli teria pagado Walter Delgatti para incluir documentos falsos no sistema do CNJ. Em depoimento, o hacker confirmou ter recebido os valores da deputada e que recebeu outras demandas como invadir urnas eletrônicos e celulares de ministros do STF.

Delgatti Neto também confirmou ter cuidado das redes sociais de Zambelli durante o período eleitoral. Ele também admitiu ter se reunido com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em uma reunião intermediada pela deputada.

Zambelli nega as acusações e afirmou ter ficado ‘surpresa’ com a operação da Polícia Federal. Ela admitiu, porém, ter se reunido com Delgatti Neto em situações esporádicas e que foram apenas ‘dois ou três encontros’ como hacker.