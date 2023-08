Joédson Alves/Agência Brasil/Canal Gov - 26/07/2023 Ministro da Justiça, Flávio Dino

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino , disse à CPMI dos atos golpistas , através de um ofício, que não poderia entregar as imagens das câmeras da pasta do dia da invasão. O ex-governador do Maranhão afirmou que vai encaminhar a solicitação ao Supremo Tribunal Federal (STF).

"O envio dos documentos por esta pasta diretamente ao Poder Legislativo é impossível e poderá resultar no descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal e comprometer investigações, gerando possível responsabilização desse remetente", escreveu Dino no documento enviado à comissão.

No dia 1º de agosto, durante a sessão de retorno da CPMI após o recesso parlamentar, o presidente da comissão, o deputado Arthur Maia (União Brasil) deu 48 horas para que o ministro da Justiça entregasse as imagens ao colegiado . Caso o pedido não fosse atendido, a comissão iria acionar o Supremo.

"Eu não estou aqui para fazer jogo de cena nem para fazer espetáculo. Se está na mão do ministro Alexandre de Moraes, que é a mesma pessoa à qual eu requereria caso ele (Dino) não tivesse entregue, uma ordem para que o ministro (Moraes) nos entregue as imagens, na verdade, o ministro (Dino) está se antecipando a nós. Está perguntando ao ministro (Moraes) e está dizendo que vai entregar", disse Arthur Maia.