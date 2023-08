Agência Brasil Mauro Cid e Jair Bolsonaro





Uma investigação realizada pelo Portal G1 e pela TV Globo revelou que ex-ajudantes de ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) excluíram um total de 17.354 e-mails funcionais de suas caixas de entrada. A descoberta foi feita a partir de materiais enviados à CPI dos Atos Golpistas do 8 de janeiro.

Os e-mails deletados foram encontrados na pasta lixeira de cada um dos ex-ajudantes de ordem. A empresa responsável pelo programa de gestão de e-mails explicou que para excluir os itens definitivamente, era necessário ir até a lixeira e deletá-los novamente.

Apenas um dos ajudantes de ordem, Danilo Calhares, não apresentava e-mails excluídos em sua caixa. Ele assumiu o cargo em dezembro de 2020, e o primeiro e-mail em sua caixa de entrada é datado de novembro de 2022, indicando que ele conseguiu efetuar a exclusão permanente dos e-mails.

Entre os e-mails encontrados nas pastas lixeira de alguns dos ex-ajudantes de ordem, foram identificadas mensagens relevantes, incluindo questões sensíveis. Por exemplo, no conteúdo de mensagens de Mauro Cid, coordenador-geral dos ajudantes de ordem, foi encontrado um e-mail de Maria Farani, ex-assessora do gabinete pessoal da Presidência, discutindo a tentativa de venda de um Rolex por US$ 60 mil. As mensagens indicavam que o relógio teria sido recebido durante uma viagem oficial.





Outra descoberta aconteceu foi na lixeira de Osmar Crivelatti, que atualmente trabalha como servidor de apoio ao ex-presidente Bolsonaro. Um e-mail mencionava a existência de pedras preciosas entregues a Jair Bolsonaro durante uma viagem de campanha pela reeleição do ano passado 2022, na cidade de Teófilo Otoni (MG).

Os números de e-mails excluídos variam entre os ex-ajudantes de ordem: